Смертельное ДТП с 16 машинами произошло во Владивостоке 

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Один человек погиб, еще трое пострадали в массовом ДТП во Владивостоке с участием автобуса, спецтехники и легковых машин. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, авария произошла в районе дома № 21 по улице Русской.

«Водитель спецтехники ехал со стороны улицы Маковского в направлении центра города. Крупногабаритная техника совершила столкновение с попутно движущимися транспортными средствами. Предварительно установлено, что механические повреждения получили 16 автомобилей, в том числе пассажирский автобус», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что водитель бетононасоса скончался от полученных травм, его пассажир, зажатый при ДТП в салоне, госпитализирован.

«Кроме того, травмированы два человека, находившиеся в автобусе — 14-летний мальчик и его бабушка. Подросток получил перелом ноги», — отметили в ведомстве.

Как сообщал «Рамблер», ранее три человека погибли в результате столкновения « Тойоты Спринтер» с погрузчиком на спуске с Дрокинской горы в Емельяновском районе Красноярского края.

Еще 10 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса неподалеку от поселка Циммермановка Ульчского района Хабаровского края.