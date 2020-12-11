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В Новой Москве произошло смертельное ДТП с Jaguar 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 7 часов назад
Смертельное ДТП произошло в Новой Москве
Фото: РИА Новости
Автомобиль Jaguar премиум-класса врезался в отбойник в Новой Москве, в результате ДТП погибли два человека. Одна из полос в сторону Москвы перекрыта, рассказали в экстренных службах.
Авария произошла в Троицке в 19.21 мск на 44-м километре Калужского шоссе, передает ТАСС.
Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.
В ноябре в центре машина въехала в автобусную остановку в центре Москвы, пострадали несколько человек.
Ранее в Краснодарском крае «Приора» наехала на нескольких человек, погибли пятеро.
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ДТП , Смертельное ДТП , Смерть на дороге , Jaguar , ИТАР-ТАСС
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