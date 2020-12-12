В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу

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В центре Нью-Йорка автомобиль въехал в толпу демонстрантов 

РИА Новости и ещё 7 4 часа назад
Автомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка, как минимум шесть человек пострадали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел после 16.00 (0.00 мск субботы) в районе Манхеттена. Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси. Водитель врезавшего в людей автомобиля задержан, его допрашивают.
По данным телеканала, в демонстрации участвовали около 40-50 человек, как минимум шесть из пострадали. Их жизням ничего не угрожает, сообщили в полиции.
Как сообщает городское управление полиции в Twitter, жителей города просят избегать района происшествия, ведется расследование.
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ДТП , Видео , телеканал NBC
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