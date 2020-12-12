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Сразу девять автомобилей столкнулись на трассе из-за гололеда под Ростовом 

Майк Габриелян 3 часа назад
Девять автомобилей столкнулись на трассе из-за гололеда
Фото: depositphotos.com
Под Ростовом столкнулись сразу девять машин, включая две грузовые. Причиной стала гололедица. О ДТП сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГИБДД Ростовской области.

«На первом километре + 750 метров трассы "Ростов-Азов" столкнулись девять автомобилей, в том числе МАЗ, грузовая "Газель" и семь легковушек», — рассказал он.

По его словам, аварии произошла из-за неправильной дистанции и превышения скорости в условиях гололеда. Пострадавших в ДТП не было.
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Во многих городах европейской части России из-за осадков и заморозков сегодня образовалась гололедица. В ГИБДД попросили водителей быть осторожными и воздерживаться от дальних поездок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сети опубликовали видео перевернувшейся на ТТК «Газели» с хлебом.
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ДТП , ГИБДД , РИА Новости
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