Девять автомобилей столкнулись на трассе из-за гололеда

Под Ростовом столкнулись сразу девять машин, включая две грузовые. Причиной стала гололедица. О ДТП сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГИБДД Ростовской области.

«На первом километре + 750 метров трассы "Ростов-Азов" столкнулись девять автомобилей, в том числе МАЗ, грузовая "Газель" и семь легковушек», — рассказал он.

По его словам, аварии произошла из-за неправильной дистанции и превышения скорости в условиях гололеда. Пострадавших в ДТП не было.

Во многих городах европейской части России из-за осадков и заморозков сегодня образовалась гололедица. В ГИБДД попросили водителей быть осторожными и воздерживаться от дальних поездок.