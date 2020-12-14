Полиция изъяла Lamborghini у футболиста

Полиция Великобритании изъяла Lamborghini Aventador SVJ у футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди. Игрок попался правоохранителям, управляя 770-сильным купе без страховки и водительских прав 15 ноября. Защитник сборной Франции рискует навсегда лишиться суперкара, ведь 14-дневный срок хранения уже истёк.

Британское законодательство запрещает водителям садиться за руль без страховки: автомобили нарушителей отправляют на спецстоянку, и у виновного в правонарушении есть 14 суток, чтобы оформить и предоставить необходимые документы. В противном случае конфискованную машину могут продать на аукционе или уничтожить.

В случае с Бенжаменом Менди ситуация осложняется отсутствием действующего водительского удостоверения, поэтому спустя почти месяц после инцидента 26-летний футболист так и не вернул суперкар. По данным The Sun , Менди не сразу осознал серьёзность своего положения, а теперь время работает против него.

Защитник «Манчестер Сити» приобрёл купе Aventador SVJ в этом году. За 770-сильный суперкар пришлось заплатить по меньшей мере 475 тысяч фунтов стерлингов (46 миллионов рублей). Модель выпущена тиражом 900 экземпляров, что делает её довольно редкой. Представитель игрока заявил британским журналистам, что Менди «предпринимает меры для возвращения автомобиля».