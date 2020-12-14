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Суперкар находится под арестом почти месяц 

Motor.ru 10 часов назад
Полиция изъяла Lamborghini у футболиста
Фото: © Lamborghini
Полиция Великобритании изъяла Lamborghini Aventador SVJ у футболиста «Манчестер Сити» Бенжамена Менди. Игрок попался правоохранителям, управляя 770-сильным купе без страховки и водительских прав 15 ноября. Защитник сборной Франции рискует навсегда лишиться суперкара, ведь 14-дневный срок хранения уже истёк.
Британское законодательство запрещает водителям садиться за руль без страховки: автомобили нарушителей отправляют на спецстоянку, и у виновного в правонарушении есть 14 суток, чтобы оформить и предоставить необходимые документы. В противном случае конфискованную машину могут продать на аукционе или уничтожить.
В случае с Бенжаменом Менди ситуация осложняется отсутствием действующего водительского удостоверения, поэтому спустя почти месяц после инцидента 26-летний футболист так и не вернул суперкар. По данным The Sun, Менди не сразу осознал серьёзность своего положения, а теперь время работает против него.
Защитник «Манчестер Сити» приобрёл купе Aventador SVJ в этом году. За 770-сильный суперкар пришлось заплатить по меньшей мере 475 тысяч фунтов стерлингов (46 миллионов рублей). Модель выпущена тиражом 900 экземпляров, что делает её довольно редкой. Представитель игрока заявил британским журналистам, что Менди «предпринимает меры для возвращения автомобиля».
Полгода назад в похожую ситуацию попал другой французский футболист — хавбек Поль Погба, представляющий «Манчестер Юнайтед». Британская полиция конфисковала у игрока Rolls-Royce Wraith Black Badge за то, что тот вовремя не поставил роскошное купе на местный учёт.
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Комментарии
ДТП , Lamborghini , Rolls-Royce , Lamborghini Aventador , Rolls-Royce Wraith , Бенжамен Менди , Поль Погба , Манчестер Юнайтед
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