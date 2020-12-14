Число жертв смертельного ДТП под Кемеровом увеличилось 

Еще один человек скончался из числа тех, кто пострадал в лобовом столкновении иномарок на автодороге в Кемеровском районе. Всего погибли трое, в том числе 15-летняя девочка.

Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло в воскресенье, 13 декабря, в 12:45 на дороге Кемерово — Промышленная. Прибывшие на место полицейские выяснили, что столкнулись две одинаковые машины — Hyundai Solaris.

На месте погибли 15-летняя девочка и 68-летний мужчина — пассажиры одной из иномарок. Еще двух пассажиров увезли в больницу. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир второй иномарки, сообщили в ГУ МВД.

В понедельник, 14 декабря, стало известно о новой жертве.

— 49-летний мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. Скончался, — уточнили порталу VSE42.Ru в Кузбасском центре медицины катастроф.