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Число жертв смертельного ДТП под Кемеровом увеличилось 

Vse42.ru 27 минут назад
Число жертв смертельного ДТП под Кемеровом увеличилось
Фото: vse42.ru
Еще один человек скончался из числа тех, кто пострадал в лобовом столкновении иномарок на автодороге в Кемеровском районе. Всего погибли трое, в том числе 15-летняя девочка.
Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло в воскресенье, 13 декабря, в 12:45 на дороге Кемерово — Промышленная. Прибывшие на место полицейские выяснили, что столкнулись две одинаковые машины — Hyundai Solaris.
На месте погибли 15-летняя девочка и 68-летний мужчина — пассажиры одной из иномарок. Еще двух пассажиров увезли в больницу. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир второй иномарки, сообщили в ГУ МВД.
В понедельник, 14 декабря, стало известно о новой жертве.
— 49-летний мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. Скончался, — уточнили порталу VSE42.Ru в Кузбасском центре медицины катастроф.
Ранее появилась видеозапись с последствиями столкновения иномарок на кемеровской трассе.
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ДТП , Hyundai , Hyundai Solaris
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