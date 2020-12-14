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Почти двухтонные Kia Telluride оказались слишком тяжелыми 

Motor.ru 3 часа назад
В крушении корабля обвинили кроссоверы Kia
Фото: © Savannah Corps Of Engineers / Facebook
Сухогруз MV Golden Ray, перевозивший 4300 новых автомобилей, перевернулся близ порта Брансуик, штат Джорджия, еще в сентябре прошлого года, однако расследование причин крушения ведется до сих пор. Следствие обвинило в нем тяжелые кроссоверы Kia Telluride, создавшие критический перевес на одну сторону.
Построенный судостроительной компанией Hyundai Mipo Dockyard сухогруз MV Golden Ray вышел из порта Брансуик 8 сентября 2019 года. Спустя всего 23 минуты корабль, заполненный тысячами новых автомобилей, сел на мель, а затем опрокинулся набок. Спасать машины оказалось слишком дорого: огромное судно решили разрезать на восемь частей прямо в воде и утилизировать вместе с автомобилями.
Причина крушения MV Golden Ray не называлась до сих пор. Следствие озвучило одну из возможных версий — неверное размещение груза. Оказалось, что во время одной из остановок судно выгрузило почти 300 компактных Hyundai Accent и Kia Forte, приняв на борт 316 значительно более тяжелых кроссоверов Kia Telluride. Это привело к смещению центра тяжести и, как итог, к опрокидыванию.
MV Golden Ray
Экспертиза показала, что общий вес груза, перевозимый MV Golden Ray, превысил максимально допустимый показатель на 1000 тон. Кроме этого, сухогруз по какой-то причине сбросил водный балласт в количестве не менее 1500 метрических тонн, хотя вода могла помочь выровнять создавшийся крен. Усугубило ситуацию и то, что Telluride были размещены на одной их верхних палуб — судно могло бы сохранить устойчивость, если бы кроссоверы поместили ниже.
Кроме злополучных Telluride, на борту MV Golden Ray находились пикапы Ram 1500, 2500 и 5500, Chevrolet Blazer и Equinox, а также кроссоверы Mercedes-Benz, которые везли в Саудовскую Аравию.
Расследование причин крушения, которым занимаются Береговая охрана США, Национальный совет по безопасности на транспорте и Корейский суд по безопасности на море, еще не завершено. Вероятно, экспертам потребуется не менее года, чтобы огласить окончательное решение.
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Комментарии
ДТП , Hyundai , Chevrolet Blazer , Chevrolet , Kia , Hyundai Accent , Kia Forte , Mercedes-Benz
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