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СМИ: брат главы Северной Осетии устроил ДТП с четырьмя погибшими 

News.ru 2 часа назад
Брат главы Северной Осетии устроил ДТП с четырьмя погибшими
Фото: mvd.ru
Родной брат главы Северной Осетии Вячеслава Битарова может быть виновником аварии в Кабардино-Балкарии, в которой погибли четыре человека.
Как пишет MK.RU со ссылкой на Telegram-канал Baza, на 382-ом километре автодороги «Кавказ» внедорожник Казбека Битарова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с машиной ВАЗ, в которой ехала семья с двумя детьми. Сообщается, что все четверо находившихся в отечественной легковушке скончались на месте.

Сам Битаров серьёзно не пострадал. Его спасла продвинутая система безопасности, — говорится в сообщении канала.

Указывается, что уже возбуждено уголовное дело, но Битаров находится в больнице и в данное время не задержан. Данные о том, что за рулём внедорожника находился брат чиновника Битарова, подтверждает также издание «Основа».
Ранее сотрудник полиции за рулём автомобиля ВАЗ сбил восьмилетнюю девочку на территории Московской области. Силовик совершил ДТП, когда ребёнок переходил по нерегулируемому пешеходному переходу. Прокуратура Подмосковья уже начала проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы надзорного ведомства.
Наезд на ребёнка произошёл на автодороге Можайск — Клементьево — Руза. На момент аварии полицейский уже не находился при исполнении своих служебных обязанностей. В ведомстве подчеркнули, что ход проверки, которую проводят сотрудники следственного органа, находится под контролем, писал NEWS.ru.
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Комментарии 14
ДТП , Lada , Вячеслав Битаров , Московский комсомолец
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