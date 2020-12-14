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В эти минуты: снова массовое ДТП во Владивостоке, многие авто разбиты 

Primpress 2 часа назад
7 автомобилей пострадали в ДТП во Владивостоке
Фото: PRIMPRESS - Новости Приморья
Тяжелая массовая дорожная авария произошла во Владивостоке в ночь на вторник, 15 декабря, сообщает PRIMPRESS.
ДТП произошло на спуске с Гайдамака на Луговую. «Пожилой мужчина за рулем Nissan Wingroad выезжал со стороны „Бубльгума“. Водитель Nissan Skyline двигался со стороны Гайдамака и столкнулся с Wingroad, когда тот уже был в полосе. В результате столкновения пожилой мужчина за рулем Wingroad растерялся и направился в припаркованные автомобили», — рассказали очевидцы.
В итоге в аварии пострадали семь автомобилей.
Пожилой водитель Wingroad получил травмы, он пожаловалсяна боли в грудной клетке.
В соцсетях тем временем уже сравнили эту аварию с недавним массовым ДТП на Второй речке.
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ДТП , Nissan , Nissan Skyline , Nissan Wingroad
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