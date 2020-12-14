7 автомобилей пострадали в ДТП во Владивостоке

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Тяжелая массовая дорожная авария произошла во Владивостоке в ночь на вторник, 15 декабря, сообщает PRIMPRESS.

ДТП произошло на спуске с Гайдамака на Луговую. «Пожилой мужчина за рулем Nissan Wingroad выезжал со стороны „Бубльгума“. Водитель Nissan Skyline двигался со стороны Гайдамака и столкнулся с Wingroad, когда тот уже был в полосе. В результате столкновения пожилой мужчина за рулем Wingroad растерялся и направился в припаркованные автомобили», — рассказали очевидцы.

В итоге в аварии пострадали семь автомобилей.

Пожилой водитель Wingroad получил травмы, он пожаловалсяна боли в грудной клетке.

В соцсетях тем временем уже сравнили эту аварию с недавним массовым ДТП на Второй речке.

«У нас флешмоб в городе?»

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«Блин, как же я боюсь приближения старости. Неужели это диагноз?»

«При парковке авто не соблюдают социальную дистанцию. Вот результат».