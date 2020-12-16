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В Кузбассе опрокинулся вахтовый автобус 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
В Кузбассе опрокинулся вахтовый автобус
Фото: РИА Новости
Вахтовый служебный автобус с пассажирами опрокинулся в овраг на технологической дороге утром в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. По данным пресс-службы Центра медицины катастроф Кузбасса, медики доставили в больницу восемь пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

"ДТП произошло сегодня около 07:30 (03:30 мск) в Новокузнецком районе, на 6-м км технологической автодороги одного из предприятий. По предварительной информации, водитель служебного автобуса ПАЗ не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в овраг", — сообщили в региональном главке МВД.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ДТП произошло на технологической дороге угольного разреза "Чернокалтанский", вахтовый автобус принадлежал подрядной организации. Всего в нем находились восемь человек, включая водителя, всех их привезли в больницу.

"На месте работали три бригады скорой помощи, за медицинской помощью обратились восемь человек, все они доставлены в больницу. Один пострадавший в тяжелом состоянии, еще семь человек обследуют медики", — рассказал ТАСС пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кузбасса Антон Дужик.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверка находится на контроле прокуратуры Новокузнецкого района. По данным Кемеровского гидрометцентра, на дорогах Кузбасса в среду наблюдается гололед и заснеженность.
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ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
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