Пьяный сын бизнесмена насмерть сбил двух россиян 

Пьяный сын бизнесмена насмерть сбил двух человек в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Вечером 6 ноября 22-летний Данил Сократов встретил свою 19-летнюю девушку Анастасию Лимаренко на станции. Вместе они пошли к нему домой. Там их ждали родители. В тот день у молодых людей была годовщина — они начали встречаться год назад. Сократов и Лимаренко готовились к свадьбе весной.
Они, держась за руки, стали переходить нерегулируемый пешеходный переход. В нескольких метрах от тротуара их сбил внедорожник «Кадиллак Эскалейд», двигавшийся со скоростью 160 километров в час. После этого автомобиль попытался скрыться. Примерно в километре от места ДТП двое очевидцев своими машинами перекрыли ему дорогу. По свидетельствам очевидцев, водитель «Кадиллака» был сильно пьян.
«С кем не бывает!» — заявил он, когда узнал, что убил людей.
В результате аварии Лимаренко погибла на месте, а Сократов — по пути в больницу. Их похоронили в закрытых гробах в одной могиле.
«Папа Дани на кладбище ревел: "Готовились к свадьбе, а из-за какой-то сволочи хороним сразу двоих…"», — рассказал «Комсомольской правде» знакомый Сократова.
Водителем внедорожника оказался 27-летний любитель превышать скорость и играть в шашечки Виталий Калиберда. Он — сын владельца крупной фармацевтической компании Сергея Калиберды.
Через три дня после ДТП суд арестовал Виталия по обвинению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Собеседник в правоохранительных органах рассказал «Комсомольской правде», что обвиняемый дал признательные показания, а в уголовном деле есть официальное заключение о том, что он был пьян.