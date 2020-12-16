Пьяный сын бизнесмена насмерть сбил двух россиян 

Пьяный сын бизнесмена насмерть сбил двух человек в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Вечером 6 ноября 22-летний Данил Сократов встретил свою 19-летнюю девушку Анастасию Лимаренко на станции. Вместе они пошли к нему домой. Там их ждали родители. В тот день у молодых людей была годовщина — они начали встречаться год назад. Сократов и Лимаренко готовились к свадьбе весной.

Они, держась за руки, стали переходить нерегулируемый пешеходный переход. В нескольких метрах от тротуара их сбил внедорожник « Кадиллак Эскалейд», двигавшийся со скоростью 160 километров в час. После этого автомобиль попытался скрыться. Примерно в километре от места ДТП двое очевидцев своими машинами перекрыли ему дорогу. По свидетельствам очевидцев, водитель «Кадиллака» был сильно пьян.

«С кем не бывает!» — заявил он, когда узнал, что убил людей.

В результате аварии Лимаренко погибла на месте, а Сократов — по пути в больницу. Их похоронили в закрытых гробах в одной могиле.

«Папа Дани на кладбище ревел: "Готовились к свадьбе, а из-за какой-то сволочи хороним сразу двоих…"», — рассказал «Комсомольской правде» знакомый Сократова.

Водителем внедорожника оказался 27-летний любитель превышать скорость и играть в шашечки Виталий Калиберда. Он — сын владельца крупной фармацевтической компании Сергея Калиберды.

Через три дня после ДТП суд арестовал Виталия по обвинению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.