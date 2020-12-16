Водитель выпрыгнул на ходу из неуправляемой Tesla Model S 

В Пекине произошел очередной инцидент с Tesla Model S. Водитель уверяет, что электрокар начал неожиданно набирать скорость и устремился в сторону жилого дома. Мужчина успел выпрыгнуть на ходу прежде, чем машина протаранила строение.

Как сообщает китайский сайт Autohome.com.cn со ссылкой на владельца Model S, он ехал по одной из улиц Пекина, когда электромобиль самопроизвольно начал набирать скорость и перестал реагировать на действия водителя. На скорости около 80 километров в час машина устремилась в сторону жилого дома, и мужчине удалось выпрыгнуть из салона за считанные секунды до столкновения. Model S врезалась в низкий бетонный балкон и остановилась.

Судя по снимкам с места происшествия, электрокар получил серьезные повреждения. В Tesla пока не прокомментировали ситуацию.

© autohome.com.cn

Это уже второе происшествие с электрокаром Tesla в декабре 2020 года. Ранее в этом месяце в Южной Корее кроссовер Model X вышел из строя, самопроизвольно ускорился и врезался в стену парковочного комплекса многоквартирного дома. В результате один пассажир погиб, а еще двое пострадали.

Недавно стало известно, что Tesla приостановит производство Model S и Model X на заводе в американском городе Фримонт на 18 дней. Это решение связано с тем, что спрос на эти модели падает, и автопроизводитель намерен внедрить в производство их рестайлинговые версии.