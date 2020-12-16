Роковая встречка: момент взрыва Lada Granta попал на видео 

В Кумторкалинском районе Дагестана автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с бортовой «Газелью».

ДТП произошло в районе поворота на село Темиргое. Водитель легкового автомобиля скончался на месте.

«В среду примерно в 15:50 в Кумторкалинском районе на федеральной трассе "Кавказ" житель Новолакского района на автомобиле "Лада Гранта" выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой "Газелью". В результате водитель легковушки погиб», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального МВД.

«Газель» от удара загорелась, а затем взорвалась. В момент взрыва очевидцы аварии снимали горящий автомобиль на видео. По предварительной информации, несколько человек пострадали при взрыве.

Как сообщал «Рамблер», в октябре в Кизлярском районе Дагестана в ДТП попал школьный автобус. Погибли три человека, еще девять получили ранения, в том числе восемь детей.