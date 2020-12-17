Два человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Гатчинском районе Ленинградской области в четверг вечером, в результате аварии погибли два человека и пятеро пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"По предварительным данным, в результате аварии в автомобиле Daewoo Nexia погиб водитель, пассажиры — женщина и двое детей — в тяжелом состоянии. В Chevrolet Lanos погиб пассажир, водитель и еще один пассажир — в тяжелом состоянии", — сказал представитель ведомства.

По данным полиции, авария произошла на 57-м км Санкт-Петербургского южного полукольца. Как сообщили ТАСС в управлении МЧС по Ленинградской области, на месте инцидента также работали спасатели, которые предотвратили возгорание горюче-смазочных материалов после столкновения автомобилей.

Обстоятельства инцидента выясняются.