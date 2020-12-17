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Автомобиль сорвался с моста в Свердловской области 

ТАСС и ещё 1 8 часов назад
Автомобиль сорвался с моста в Свердловской области
Фото: ТАСС
Автомобиль упал с моста в Камышловском районе на автодороге Камышлов — Шадринск в Свердловской области. В результате один человек погиб и двое пострадали, сообщили в четверг в пресс-службе регионального ГИБДД.

"ДТП произошло сегодня около 14:30 (12:30 мск) в Камышловском районе на 16-м км автодороги Камышлов — Шадринск. Пассажир-мужчина 1976 г. р. скончался в реанимационном отделении ЦРБ Камышлова, второму пассажиру и водителю на месте происшествия оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчины отказались. Все участники дорожной аварии не были пристегнуты ремнями безопасности", — говорится в сообщении.

Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля ГАЗ-31105 ("Волга") — мужчина 1970 года рождения из деревни Чусовая — двигался со стороны села Скатинское Камышловского района в направлении Пышминского района, но не справился с управлением и наехал на мостовое ограждение, после чего автомобиль упал с моста.
50-летний водитель автомобиля "Волга" имеет стаж вождения семь лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался. В то же время инспекторы установили, что он был нетрезв. "Мужчина пояснил автоинспекторам, что приехал утром на работу в село Скатинское Камышловского района, найдя двух "единомышленников", решил распить с ними горячительные напитки, после чего они поехали в гости в деревню Чусовая. Во время движения пассажиры просили снизить скорость, но он их не послушал", — рассказали в ведомстве.
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ДТП , ГИБДД
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