Автомобиль сорвался с моста в Свердловской области 

Автомобиль упал с моста в Камышловском районе на автодороге Камышлов — Шадринск в Свердловской области. В результате один человек погиб и двое пострадали, сообщили в четверг в пресс-службе регионального ГИБДД.

"ДТП произошло сегодня около 14:30 (12:30 мск) в Камышловском районе на 16-м км автодороги Камышлов — Шадринск. Пассажир-мужчина 1976 г. р. скончался в реанимационном отделении ЦРБ Камышлова, второму пассажиру и водителю на месте происшествия оказана медицинская помощь, от госпитализации мужчины отказались. Все участники дорожной аварии не были пристегнуты ремнями безопасности", — говорится в сообщении.

Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что водитель автомобиля ГАЗ-31105 ("Волга") — мужчина 1970 года рождения из деревни Чусовая — двигался со стороны села Скатинское Камышловского района в направлении Пышминского района, но не справился с управлением и наехал на мостовое ограждение, после чего автомобиль упал с моста.