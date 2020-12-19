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Московская ГИБДД в декабре выписала более 2 тыс. штрафов по камерам 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
Водителей в Москве массово штрафуют по камерам
Фото: РИА Новости
Столичная Госавтоинспекция выписала более 2,4 тыс. постановлений за непристегнутый ремень безопасности и разговоры по телефону за рулем. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Москве, все эти нарушения были зафиксированы камерами с 1 по 16 декабря 2020 года.

"По состоянию на 16 декабря 2020 года УГИБДД ГУ МВД России по Москве вынесено свыше 2,3 тыс. постановлений по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов"), а также больше 100 постановлений по ст. 12.36.1 КоАП РФ", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, московские водители получают больше всего штрафов за превышение скорости, нарушение разметки и дорожных знаков.
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ДТП , Автоновости , ГИБДД , МВД
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