Водителей в Москве массово штрафуют по камерам

"По состоянию на 16 декабря 2020 года УГИБДД ГУ МВД России по Москве вынесено свыше 2,3 тыс. постановлений по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов"), а также больше 100 постановлений по ст. 12.36.1 КоАП РФ", — говорится в сообщении.