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«Российское ДТП»: В Москве BMW въехало в русскую печь 

Майк Габриелян 1 час назад
В соцсетях появилось видео «чисто российского ДТП»: БМВ столкнулась со сказочной печью на колесах. Инцидент произошёл близ Большого Московского цирка.
Кадры опубликовали очевидцы аварии. Видно, что красная иномарка ударила в зад белую печь на колесиках, украшенную рисунками солнышек и цветочков. Это странное транспортное средство в соцсетях сразу идентифицировали как печь сказочного персонажа Емели.
Видео сопровождается диалогом свидетелей ДТП:

«Емеля, б****, доездился!»

«Ха… Ваааще!»

Позднее выяснилось, что сказочная печь является цирковым реквизитом. Её перегоняли от одного подъезда к другому. Водитель БМВ въехал в нее на пустой дороге, поцарапал и помял бампер. Пострадавших нет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в сибирском селе Зорино возвели скульптуру «Мужик, спящий на ледяной печи».
ДТП , Видео , BMW
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