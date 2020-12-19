В соцсетях появилось видео «чисто российского ДТП»: БМВ столкнулась со сказочной печью на колесах. Инцидент произошёл близ Большого Московского цирка.

Кадры опубликовали очевидцы аварии. Видно, что красная иномарка ударила в зад белую печь на колесиках, украшенную рисунками солнышек и цветочков. Это странное транспортное средство в соцсетях сразу идентифицировали как печь сказочного персонажа Емели.

Видео сопровождается диалогом свидетелей ДТП:

«Емеля, б****, доездился!»

«Ха… Ваааще!»

Позднее выяснилось, что сказочная печь является цирковым реквизитом. Её перегоняли от одного подъезда к другому. Водитель БМВ въехал в нее на пустой дороге, поцарапал и помял бампер. Пострадавших нет.