Полицейский автозак с людьми попал в ДТП в Свердловской области 

"Обстоятельства ДТП таковы: из Кировграда в Екатеринбург двигался полицейский автозак марки "Газель" со спецконтингентом в салоне. Неожиданно служебная машина вышла из строя, сломался бензонасос. Полицейский-водитель, как положено, припарковался на обочине, включил аварийку, выставил знак в ожидании подмоги. Через некоторое время он почувствовал мощный удар в левый бок автозака, в результате машина съехала с трассы и перевернулась", — сказал Горелых.
"Этапированных граждан, находящихся в автозаке, сотрудники полиции пересадили в оперативно прибывшую другую машину и доставили до пункта назначения. Никто из участников тройного ДТП на момент подготовки комментария за медицинской помощью не обратился", — сказал Горелых, уточнив, что проводится проверка.