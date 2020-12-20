Два человека погибли в ДТП с фурой в Омской области 

Два человека погибли, еще двое, в том числе несовершеннолетний, получили травмы при столкновении легкового автомобиля и фуры на трассе Тюмень — Омск. Об этом сообщили в региональном управлении МВД по Омской области.

"Молодой человек 1999 года рождения, не имеющий права управления транспортными средствами, на автомобиле ВАЗ-2107, следуя по автодороге Тюмень — Омск со стороны рабочего поселка Крутинка в направлении Омска, в районе 403-го км не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, " — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель столкнулся с большегрузным автомобилем Iveko под управлением мужчины 1965 года рождения. В результате пассажир ВАЗ — мужчина 2001 года рождения — умер на месте происшествия.

По информации ведомства, водитель легкового автомобиля умер в машине скорой помощи, еще два пассажира — 14-летняя девушка и 22-летний мужчина — госпитализированы.