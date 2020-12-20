Сын миллиардера Далио сгорел в автомобиле 

Сын известного миллиардера Рэя Далио сгорел в иномарке, врезавшись в здание магазина.

В ДТП погиб 42-летний Девон Далио, передаёт Forbes

Смертельная авария произошла в четверг днем в американском городе Гринвич (штат Коннектикут).

Девон на своем Audi потерял управление, пересек тротуар и врезался в магазин Verizon в торговом центре. Автомобиль вспыхнул, превратившись в стену огня. Шансов у водителя не было. Когда офицеры полиции прибыли на место происшествия, магазин был «полностью окутан дымом».

Миллиардер Рэй Далио подтвердил смерть своего старшего сына.

«С большой болью делюсь с вами тем, что вчера мой 42-летний сын погиб в автокатастрофе. Вся семья скорбит и переживает. Пока мы предпочитаем оставаться без связи с внешним миром», — написал он в твиттере.

Как сообщает Associated Press, власти пока еще расследуют причину автомобильной аварии. По данным СМИ, при столкновении со стеной здания у машины лопнул бензобак.

Сотрудники магазина Verizon не пострадали.

По оценкам Forbes, Рэй Далио занимает 29-е место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 16,9 миллиарда долларов. Он — основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates. Является самым богатым жителем штата Коннектикут. Сообщается, что Рэй пожертвовал более 850 миллионов долларов на благотворительность.

Его сын Девон был генеральным директором Dalio Family Office в течение восьми лет, прежде чем основал свою частную инвестиционную фирму. Он также был сотрудником Bridgewater Associates.