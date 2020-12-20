Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶

Сын миллиардера Далио сгорел в автомобиле 

Майк Габриелян 2 часа назад
Сын миллиардера Далио сгорел в автомобиле
Фото: LinkedIn
Сын известного миллиардера Рэя Далио сгорел в иномарке, врезавшись в здание магазина.
В ДТП погиб 42-летний Девон Далио, передаёт Forbes.
Смертельная авария произошла в четверг днем в американском городе Гринвич (штат Коннектикут).
Девон на своем Audi потерял управление, пересек тротуар и врезался в магазин Verizon в торговом центре. Автомобиль вспыхнул, превратившись в стену огня. Шансов у водителя не было. Когда офицеры полиции прибыли на место происшествия, магазин был «полностью окутан дымом».
Миллиардер Рэй Далио подтвердил смерть своего старшего сына.

«С большой болью делюсь с вами тем, что вчера мой 42-летний сын погиб в автокатастрофе. Вся семья скорбит и переживает. Пока мы предпочитаем оставаться без связи с внешним миром», — написал он в твиттере.

Как сообщает Associated Press, власти пока еще расследуют причину автомобильной аварии. По данным СМИ, при столкновении со стеной здания у машины лопнул бензобак.
Сотрудники магазина Verizon не пострадали.
По оценкам Forbes, Рэй Далио занимает 29-е место в списке самых богатых людей мира с состоянием в 16,9 миллиарда долларов. Он — основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates. Является самым богатым жителем штата Коннектикут. Сообщается, что Рэй пожертвовал более 850 миллионов долларов на благотворительность.
Его сын Девон был генеральным директором Dalio Family Office в течение восьми лет, прежде чем основал свою частную инвестиционную фирму. Он также был сотрудником Bridgewater Associates.
Ранее «Рамблер» сообщал, что миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах.
Видео дня. BMW врезалась в русскую печь
Комментарии 26
ДТП , Audi , Verizon , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение