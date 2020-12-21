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Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Ярославском шоссе: есть жертвы 

ТК «Звезда» и ещё 9 4 часа назад
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Ярославском шоссе
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Два человека погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей на Ярославском шоссе. Как сообщается в паблике московского Дептранса, авария произошла при съезде на внешнюю сторону 94 километра МКАД.

«На Ярославском шоссе в направлении центра произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. По предварительной информации, погибли два человека», — говорится в сообщении.

В настоящее время из-за ДТП перекрыто движение автомобилей на первой, второй и пятой полосах автомагистрали.
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