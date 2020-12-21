В ДТП на «встречке» погибли 4 человека

Четыре человека погибли и один получил травмы в автомобильной аварии в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости. Дорогу не поделили легковая Lada и грузовик Iveco.

Трагедия произошла в ночь на понедельник около 02.00 по местному времени на трассе «Краснодар „Кропоткин“ в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Водитель грузовика Iveco не смог среагировать на внезапно появившееся препятствие. Автомобили столкнулись.

Сотрудники регионального управления МВД сообщили журналистам, что в результате ДТП мужчина, сидевший за рулем итальянского грузовика, получил травмы и был госпитализирован. Погибли водитель и три пассажира отечественного легкового автомобиля.

»Предварительно, все совершеннолетние», — уточнили правоохранители.

Журналисты телеканала «Кубань24», ссылаясь на краснодарских полицейских, сообщают , что, по предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель Lada превысил скорость. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В конце ноября, как сообщал «Рамблер», в Краснодарском крае пять человек погибли и еще пять были госпитализированы с серьезными травмами в результате автомобильной аварии. Трагедия произошла рано утром на дороге «Выселки — Усть-Лабинск» недалеко от хутора Бейсужок Второй. Водитель пассажирской «Газели» решил развернуться. Маневр слишком поздно заметил камазист. Он попытался затормозить, но остановить грузовик уже не смог. Многотонная машина на большой скорости врезалась в микроавтобус.