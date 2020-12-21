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Страшное ДТП на «встречке»: погибли 4 человека 

Павел Тиунов 6 часов назад
В ДТП на «встречке» погибли 4 человека
Фото: ТАСС
Четыре человека погибли и один получил травмы в автомобильной аварии в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости. Дорогу не поделили легковая Lada и грузовик Iveco.
Трагедия произошла в ночь на понедельник около 02.00 по местному времени на трассе «Краснодар „Кропоткин“ в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Водитель автомобиля Lada Largus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Водитель грузовика Iveco не смог среагировать на внезапно появившееся препятствие. Автомобили столкнулись.
Сотрудники регионального управления МВД сообщили журналистам, что в результате ДТП мужчина, сидевший за рулем итальянского грузовика, получил травмы и был госпитализирован. Погибли водитель и три пассажира отечественного легкового автомобиля.

»Предварительно, все совершеннолетние», — уточнили правоохранители.

Журналисты телеканала «Кубань24», ссылаясь на краснодарских полицейских, сообщают, что, по предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель Lada превысил скорость. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В конце ноября, как сообщал «Рамблер», в Краснодарском крае пять человек погибли и еще пять были госпитализированы с серьезными травмами в результате автомобильной аварии. Трагедия произошла рано утром на дороге «Выселки — Усть-Лабинск» недалеко от хутора Бейсужок Второй. Водитель пассажирской «Газели» решил развернуться. Маневр слишком поздно заметил камазист. Он попытался затормозить, но остановить грузовик уже не смог. Многотонная машина на большой скорости врезалась в микроавтобус.
В конце июля в Крыму недалеко от поселка Русковка Белогорского района в ДТП с участием микроавтобуса и КамАЗа погибли 9 человек. Минивэн на большой скорости съехал с дороги на обочину, где в это время стоял грузовик. Автоинспекторы выяснили, что трагедия произошли из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.
Видео дня. Инспекторы ГИБДД обнаружили угнанное авто за 30 минут
Комментарии 1
ДТП , Lada Largus , Lada , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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