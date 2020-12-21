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В Москве иномарка сбила помогавших раненому полицейскому россиян 

Павел Тиунов 4 часа назад
В Москве иномарка сбила помогавших раненому полицейскому россиян
Фото: ТАСС
В столице несколько человек получили травмы, когда пытались оказать помощь сбитому на дороге полицейскому, сообщает Telegram-канал Baza. В толпу очевидцев происшествия на большой скорости врезался автомобиль.
Инцидент произошел несколько дней назад на пересечении Свободного проспекта и шоссе Энтузиастов. Происшествие запечатлел видеорегистратор одного из случайных свидетелей. На записи видно, как машина такси сбивает автоинспектора, стоявшего на дороге. На помощь правоохранителю бросаются очевидцы. Мужчины толпятся около автоинспектора. В этот момент в них на большой скорости врезается другая иномарка. По предварительной информации, водитель не смог вовремя затормозить из-за гололеда. В результате, отметили журналисты, пострадало 5 человек, в том числе и правоохранитель.

«Полицейского, таким образом, сбили дважды за несколько минут», — говорится в сообщении.

В конце ноября, как сообщал «Рамблер», в Петербурге сотрудник литовского консульства сбил женщину, переходящую дорогу по «зебре». Запись происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. На видео с камеры уличного наблюдения видно, как пешеход пересекает проезжую часть по переходу. Водитель автомобиля Volvo с дипломатическими номерами не пропустил женщину и даже не сбросил скорость перед «зеброй». Автомобиль сбил пешехода. От удара женщину отбросило к краю проезжей части. Пострадавшую впоследствии госпитализировали.
В том же месяцев в Москве известный архитектор, лауреат Госпремии РФ Борис Месбург бил на пешеходном переходе женщину. Инцидент произошел вечером 10 ноября на Профсоюзной улице. Известный инженер 82-летний Борис Месбург за рулем своего автомобиля не заметил, как на переходе появилась 52-летняя женщина. Машина сбила пешехода. Потерпевшая уроженка города Элиста обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее травму черепа.
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ДТП , Volvo , ГИБДД , РЕН ТВ
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