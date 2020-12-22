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В МВД РФ раскрыли статистику по иностранцам — виновникам ДТП 

Ura.Ru 6 часов назад
МВД опубликовало рейтинг иностранцев-виновников ДТП
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Чаще всего из иностранцев аварии на российских дорогах совершают граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Такую статистику впервые приводит Министерство внутренних дел РФ.
Как сообщается в отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, в 2020 году чаще других ДТП провоцировали граждане Узбекистана (797 аварий), Киргизии (701), Таджикистана (599), Азербайджана (282), пишет «Коммерсант». Самыми примерными водителями на российских дорогах оказались граждане Афганистана и Эстонии (по 5 ДТП), Японии и Литвы (по 6 аварий), Республики Руанда (7).

«В среднеазиатских странах уровень подготовки водителей существенно ниже российского», — отмечает главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.

Он утверждает, что работающие в такси мигранты редко соблюдают режим труда и отдыха, находясь за рулем по 14—16 часов.

«Так-то ребята все честные, но некоторым приходится работать по 14—15 часов, чтобы отбить бензин и заработать хоть что-то», — признает нарушения среди соотечественников председатель Всероссийского конгресса узбеков Ибрагим Худайбердиев.

Глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус говорит, что работа в такси является традиционно самым легким способом заработка у приезжих. Он указывает, что иностранцы часто получают водительские права в своей стране незаконно, но проверить это сложно. В России же их допускают к вождению автомобилем без проверки квалификации.
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ДТП , Александр Лыткин , Станислав Швагерус , Ибрагим Худайбердиев , МВД
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