Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом 

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21 декабря в Красноярске пассажирский автобус ПАЗ врезался в фуру МАЗ на Октябрьском мосту. Причиной аварии стал невыставленный аварийный знак водителем грузовика.

"В результате аварии за медицинской помощью обратились 16 пассажиров, водитель автобуса не пострадал. В отношении водителя грузового автомобиля составлен ряд административных материалов, в том числе и за не выставленный знак аварийной остановки", — говорится в сообщении МВД

Согласно статье 12.27 ПДД "Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей".