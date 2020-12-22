Пьяная петербурженка устроила ДТП на каршеринге 

В Санкт-Петербурге пьяная девушка-дизайнер устроила ДТП на автомобиле каршеринга. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Минувшей ночью петербурженка развлекалась с другом в одном из баров, после чего села за руль каршеринга. Ее друг сел на переднее пассажирское сиденье и стал снимать видео.

«Надеюсь, мы отрезвеем и доедем!» — произносит он в начале ролика.

Позже молодой человек и его подруга стали петь песню певца Стаса Пьехи «Я тебе подарю». После слов «Все, что сказать не успел» на их лицах отразился страх, после чего слышен звук удара, протяжный крик и слово «*** (черт возьми. — Прим. ред.)!». При этом песня Пьехи играть не перестала.

После этого девушка с прижатой к сердцу рукой извиняется перед водителем автомобиля, в который врезалась, а после этого — прыгает на капоте того, которым управляла сама.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», 27-летний сын владельца крупной фармацевтической компании Виталий Калиберда за рулем внедорожника «Кадиллак Эскалейд», находясь в состоянии опьянения, на скорости 160 километров в час сбил на пешеходном переходе в подмосковном Наро-Фоминске 22-летнего Данила Сократова и 19-летнюю Анастасию Лимаренко. Молодые люди, которые собирались пожениться весной, погибли. Калиберда попытался скрыться с места ДТП, но был задержан.