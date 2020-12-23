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Пьяное ДТП в прямом эфире попало на видео 

Вадим Дроздов 6 часов назад
Петербургский дизайнер Анастасия Ясакова и ее спутник попали в ДТП во время прямого эфира в Instagram. Сначала они выкладывали в Stories ролики своего отдыха в баре, в том числе с танцами на столе. Как рассказали очевидцы, после этого блогеры сели в автомобиль каршеринга. Все, что произошло потом, попало в эфир. На видео пара распевает песни, затем молодой человек роняет камеру, и в кадре появляются уже последствия ДТП — две разбитые машины. Пострадал ли кто-то при этом, неизвестно.
«Надеюсь, мы отрезвеем и мы доедем», — говорил спутник блогерши на эпичном видео.
ДТП
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