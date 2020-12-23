Водитель алтайского чиновника сбил женщину насмерть

Водитель управления делами правительства Алтайского края насмерть сбил женщину. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе регионального правительства рассказали, что вчера около 19:00 по местному времени 49-летний водитель управделами, возвращаясь из служебной командировки, в условиях плохой видимости сбил женщину в районе поселка Сибирская долина. Водитель вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавшая была госпитализирована. Позже она скончалась в больнице.

Согласно предварительной информации, перед выездом водитель соблюдал нормы работы и отдыха, прошел медицинский осмотр и был трезв. Помимо него, в автомобиле во время ДТП находились два сотрудника управления охраны объектов культурного наследия Алтайского края.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии. Также региональное правительство инициировало проведение служебного расследования. Водитель, который служит в управделами 26 лет, был отстранен от работы до его окончания.