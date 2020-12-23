Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Водитель управделами правительства Алтая сбил женщину насмерть 

Елена Прошина 6 часов назад
Водитель алтайского чиновника сбил женщину насмерть
Фото: РИА Новости
Водитель управления делами правительства Алтайского края насмерть сбил женщину. Об этом сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе регионального правительства рассказали, что вчера около 19:00 по местному времени 49-летний водитель управделами, возвращаясь из служебной командировки, в условиях плохой видимости сбил женщину в районе поселка Сибирская долина. Водитель вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Пострадавшая была госпитализирована. Позже она скончалась в больнице.
Согласно предварительной информации, перед выездом водитель соблюдал нормы работы и отдыха, прошел медицинский осмотр и был трезв. Помимо него, в автомобиле во время ДТП находились два сотрудника управления охраны объектов культурного наследия Алтайского края.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии. Также региональное правительство инициировало проведение служебного расследования. Водитель, который служит в управделами 26 лет, был отстранен от работы до его окончания.
В конце ноября, как сообщал «Рамблер», на автодороге Уфа — Оренбург в Стерлитамакском районе Башкортостана водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2114. Пассажирка «Митсубиси» покинула автомобиль, чтобы оценить последствия аварии, и была сбита «Киа Рио». Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Видео дня. На ялтинских лихачей-стритрейсеров составили 35 протоколов
Комментарии
ДТП , Kia , Mitsubishi , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение