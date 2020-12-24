Автобус насмерть сбил бывшую «Мисс мира» 

Первая " Мисс мира " из Аргентины Норма Компальо погибла после того, как ее задавил автобус, пишет Nacion со ссылкой на племянницу женщины Карлу Компальо.

Как сообщается, авария произошла в Буэнос-Айресе в предыдущий четверг, когда бывшая "Мисс мира" вышла из дома за покупками. В тот момент, когда Компальо переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, ее сбил автобус.

Женщину доставили в больницу, где ввели в состояние искусственной комы, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась спустя пять дней.