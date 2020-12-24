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Автобус насмерть сбил бывшую «Мисс мира» 

РИА Новости и ещё 1 6 часов назад
Первая "Мисс мира" из Аргентины Норма Компальо погибла после того, как ее задавил автобус, пишет Nacion со ссылкой на племянницу женщины Карлу Компальо.
Как сообщается, авария произошла в Буэнос-Айресе в предыдущий четверг, когда бывшая "Мисс мира" вышла из дома за покупками. В тот момент, когда Компальо переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, ее сбил автобус.
Женщину доставили в больницу, где ввели в состояние искусственной комы, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась спустя пять дней.
Норма Компальо выиграла конкурс "Мисс Мира 1960", проходивший в Лондоне. Она стала первой уроженкой Аргентины, завоевавшей этот титул. Помимо звания, 21-летняя Компальо также выиграла спортивный автомобиль и весомый денежный приз.
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