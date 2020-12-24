Трактор врезался в электробус в центре Москвы

Трактор врезался в электробус на площади у Киевского вокзала в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, предположительно, участником ДТП стала снегоуборочная техника, которая вышла на улицы столицы из-за снегопада.
При этом пока нет данных о пострадавших в результате аварии и о том, находились ли в электробусе пассажиры.
«Рамблер» писал, что ранее произошло массовое ДТП во Владивостоке с участием автобуса, спецтехники и легковых машин. В результате столкновения повреждения получили 16 автомобилей, в том числе пассажирский автобус, один человек погиб, еще трое пострадали.
Также три человека погибли в результате столкновения «Тойоты Спринтер» с погрузчиком на спуске с Дрокинской горы в Емельяновском районе Красноярского края.