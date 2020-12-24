17-летний россиянин на Lexus сбил ребенка и скрылся 

«Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Подростку за вождение без прав грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве, предупредив родителей о недопустимости нахождения за рулем их несовершеннолетних детей.