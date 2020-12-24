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17-летний россиянин на Lexus сбил ребенка и скрылся 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
17-летний россиянин на Lexus сбил ребенка и скрылся
Фото: РИА Новости
В Красноярске подросток за рулем Lexus наехал на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло на ул. Щорса, 41.

«17-летний подросток за рулем Lexus допустил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход получил травмы, а виновник ДТП скрылся», — говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что подросток был задержан. Выяснилось, что воспользоваться автомобилем ему разрешила мама.

«Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Подростку за вождение без прав грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве, предупредив родителей о недопустимости нахождения за рулем их несовершеннолетних детей.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Санкт-Петербурге 19-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, за рулем автомобиля ВАЗ-2112 сбил 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу на зеленый свет.
После наезда на пешехода ВАЗ столкнулся с машиной «Хендай». В результате ДТП водитель российского авто и двое пассажиров южнокорейского, 27-летняя женщина и годовалый ребенок, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.
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Комментарии
ДТП , Lexus , Lada , ГИБДД
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