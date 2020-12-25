Четверо погибли в ДТП с автобусом под Рязанью 

Следовавший из Москвы в Волгоград рейсовый автобус опрокинулся в Рязанской области. Погибли водитель и три пассажира.

Авария произошла на 247-м километре трассы Р-22 в районе населённого пункта Высокое, передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что на момент аварии в автобусе находились 26 человек, из них четверо погибли, трое проучили травмы. Среди пострадавших есть ребёнок.

Причины произошедшего выясняются.

Как писал NEWS.ru, в Екатеринбурге служебный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. 12 человек пострадали, девять — госпитализированы. По данным УГИБДД МВД РФ по Свердловской области, инцидент произошёл на улице Селькоровской.