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Четверо погибли в ДТП с автобусом под Рязанью 

News.ru 10 часов назад
Четверо погибли в ДТП с автобусом под Рязанью
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следовавший из Москвы в Волгоград рейсовый автобус опрокинулся в Рязанской области. Погибли водитель и три пассажира.
Авария произошла на 247-м километре трассы Р-22 в районе населённого пункта Высокое, передаёт РЕН ТВ.
Уточняется, что на момент аварии в автобусе находились 26 человек, из них четверо погибли, трое проучили травмы. Среди пострадавших есть ребёнок.
Причины произошедшего выясняются.
Как писал NEWS.ru, в Екатеринбурге служебный автобус столкнулся с грузовым автомобилем. 12 человек пострадали, девять — госпитализированы. По данным УГИБДД МВД РФ по Свердловской области, инцидент произошёл на улице Селькоровской.
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ДТП , РЕН ТВ
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