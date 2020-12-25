ДТП в Рязанской области, где погибли четыре человека, произошло из-за ошибки водителя — об этом заявили в региональном МВД . По данным ведомства, при аварии погибли четыре человека, включая управлявшего транспортом. Еще 12 человек пострадали, из них трое в тяжелом состоянии. В управляющей компании отметили, что водитель был опытным и отдохнувшим перед выходом на рейс, автобус был исправен.

«Предварительно — водитель не справился с управлением. <…> Количество погибших выросло до четырех человек. Под автобусом тело еще одного обнаружено», — приводит РИА Новости слова представителя МВД.

Также известно, что пострадали 12 человек, среди них — пятеро детей. Два ребенка и один взрослый оказались в реанимации из-за полученных травм. «Восемь человек в состоянии легкой и средней степени тяжести. Пассажирам оказывается психологическая помощь, они обеспечены водой и питанием», — сообщил вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков (цитата по ТАСС).

По данным транспортной компании «Диана тур», которая организовала рейс, водитель автобуса проходил перед выездом медобследование, и не был уставшим. «Водитель прошел медобследование перед выходом на рейс. Автобус был технически исправен, выходил с автовокзала», — сказал глава компании Налча Махир.