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МВД назвало причину смертельного ДТП в Рязанской области 

Daily Storm 7 часов назад
ДТП в Рязанской области, где погибли четыре человека, произошло из-за ошибки водителя — об этом заявили в региональном МВД. По данным ведомства, при аварии погибли четыре человека, включая управлявшего транспортом. Еще 12 человек пострадали, из них трое в тяжелом состоянии. В управляющей компании отметили, что водитель был опытным и отдохнувшим перед выходом на рейс, автобус был исправен.
«Предварительно — водитель не справился с управлением. <…> Количество погибших выросло до четырех человек. Под автобусом тело еще одного обнаружено», — приводит РИА Новости слова представителя МВД.
Также известно, что пострадали 12 человек, среди них — пятеро детей. Два ребенка и один взрослый оказались в реанимации из-за полученных травм. «Восемь человек в состоянии легкой и средней степени тяжести. Пассажирам оказывается психологическая помощь, они обеспечены водой и питанием», — сообщил вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков (цитата по ТАСС).
Четверо погибли в ДТП с автобусом под Рязанью
По данным транспортной компании «Диана тур», которая организовала рейс, водитель автобуса проходил перед выездом медобследование, и не был уставшим. «Водитель прошел медобследование перед выходом на рейс. Автобус был технически исправен, выходил с автовокзала», — сказал глава компании Налча Махир.
Автобус на рейсе «Москва-Волгоград» сошел с трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 мск 25 декабря. В транспорте находились 26 человек. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи. ]]>
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ДТП , Видео , Игорь Греков , ГИБДД , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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