Четверо погибли в ДТП с автобусом под Рязанью

Четыре человека погибли в результате ДТП с участием автобуса в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе управления внутренних дел по региону рассказали, что, согласно предварительной информации, около 3:00 по местному времени на 247-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области 32-летний житель Волгоградской области не справился с управлением рейсовым автобусом и съехал в кювет. Транспортное средство опрокинулось.

По последним данным, в результате аварии погибли четыре человека, 12 человек пострадали, в том числе трое детей. 11 пострадавших были госпитализированы.

В центре оперативного управления Упрдора «Москва — Волгоград» рассказали, что участок дороги, где произошло ДТП, не освещен, но дорожное покрытие в момент аварии было сухим и чистым.

«Дорожные условия, сопутствующие ДТП, не усматриваются», — сообщили там.