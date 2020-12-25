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Страшное ДТП под Рязанью: четыре человека погибли 

Артём Кульша 7 часов назад
Четверо погибли в ДТП с автобусом под Рязанью
Фото: ТАСС
Четыре человека погибли в результате ДТП с участием автобуса в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе управления внутренних дел по региону рассказали, что, согласно предварительной информации, около 3:00 по местному времени на 247-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области 32-летний житель Волгоградской области не справился с управлением рейсовым автобусом и съехал в кювет. Транспортное средство опрокинулось.

По последним данным, в результате аварии погибли четыре человека, 12 человек пострадали, в том числе трое детей. 11 пострадавших были госпитализированы.

В центре оперативного управления Упрдора «Москва — Волгоград» рассказали, что участок дороги, где произошло ДТП, не освещен, но дорожное покрытие в момент аварии было сухим и чистым.
«Дорожные условия, сопутствующие ДТП, не усматриваются», — сообщили там.
В пресс-службе управления Следственного комитета по Рязанской области сообщили об инициировании проведения проверки по факту произошедшего, а также о том, что вопрос о возбуждении уголовного дела в настоящее время решается. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что проконтролируют ход проверки.
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ДТП , Генпрокуратура РФ , СКР
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