Один человек погиб в ДТП в Кабардино-Балкарии 

Смертельное ДТП с одним погибшим произошло на трассе в Майском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

В 15:44 мск на участке дороги Аргудан-Александровская иномарка Volkswagen столкнулась с «Газелью», в которой были пассажиры. Микроавтобус следовал по маршруту «Нальчик-Терек».

На месте скончался водитель иномарки, а пять пассажиров «Газели» с различными травмами были доставлены в больницы. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

Ранее под Рязанью перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград. Пострадали 12 человек, 11 из них потребовалась госпитализация. Среди раненых есть дети. Погибли четыре человека. Авария произошла на 247-м километре трассы Р-22 в районе населённого пункта Высокое. Всего в автобусе находились 26 человек.

Как писал NEWS.ru, двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП в Новосибирской области. Трагедия произошла в Мошковском районе на федеральной трассе Р-255. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком КамАЗ. Оба транспортных средства вылетели в кювет, все находящийся в легковом автомобиле погибли.