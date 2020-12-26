Глава Гидрометцентра Саратовской области погиб в ДТП

"Искренне соболезную родным и близким Михаила Федоровича. Его безвременная кончина — большое горе для них, для коллег, для всех, кто знал Михаила Федоровича Болтухина. Он был настоящим профессионалом, много лет отдал своей любимой работе, пользовался всеобщим уважением и авторитетом. Исключительно ответственный, целеустремленный, глубоко порядочный, добрый человек", — отметил он.