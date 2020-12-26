Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Глава Гидрометцентра Саратовской области Михаил Болтухин погиб в ДТП 

ТАСС и ещё 11 3 часа назад
Глава Гидрометцентра Саратовской области погиб в ДТП
Фото: © Служба спасения Саратовской области
Глава Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Саратовской области Михаил Болтухин погиб в дорожной аварии в субботу, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Погибший Михаил Болтухин являлся главой регионального Гидрометцентра", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в ГИБДД области, по предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей — "Камаза" и Suzuki. В результате погиб водитель последней, мужчина 1950 года рождения, пассажир — госпитализирован.
Свои соболезнования выразил губернатор региона Валерий Радаев.

"Искренне соболезную родным и близким Михаила Федоровича. Его безвременная кончина — большое горе для них, для коллег, для всех, кто знал Михаила Федоровича Болтухина. Он был настоящим профессионалом, много лет отдал своей любимой работе, пользовался всеобщим уважением и авторитетом. Исключительно ответственный, целеустремленный, глубоко порядочный, добрый человек", — отметил он.

Видео дня. Эксперты рассказали, как бороться с грузовиками, которые паркуются во дворе
ТАСС: последние новости
Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области Два человека погибли в ДТП с грузовиком на МКАД Два человека погибли в ДТП с грузовиком на МКАД В ДТП в Крыму погибли три человека В ДТП в Крыму погибли три человека
Комментарии 7
ДТП , Suzuki , Валерий Радаев , Михаил Болтухин , Камаз , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение