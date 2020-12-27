Устроившего гонки в центре Казани водителя Cadillac арестовали на семь суток

Сегодня, 28 декабря, суд арестовал 21-летнего водителя Cadillac на 7 суток за гонки в центре Казани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

26 декабря в социальных сетях появилась видеозапись, на которой водитель иномарки ехал по центру города, грубо нарушая ПДД: он неоднократно проезжал перекрестки на красный и выезжал на встречную полосу. Все это снимал пассажир и транслировал в прямом эфире.

В отношении 21-летнего юноши составили 17 административных материалов, из них восемь — за проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора. По одному материалу инспекторы составили за выезд на встречную полосу, разворот в неположенном месте, нечитаемый знак, опасное вождение и отсутствие страхового полиса. Кроме того, у водителя имелись неоплаченные штрафы. А за выезд на встречную полосу ему грозит лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.