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В Казани водителя Cadillac, устроившего гонки в центре города, арестовали на семь суток 

Реальное время и ещё 1 27 декабря 2020
Устроившего гонки в центре Казани водителя Cadillac арестовали на семь суток
Фото: realnoevremya.ru
Сегодня, 28 декабря, суд арестовал 21-летнего водителя Cadillac на 7 суток за гонки в центре Казани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
26 декабря в социальных сетях появилась видеозапись, на которой водитель иномарки ехал по центру города, грубо нарушая ПДД: он неоднократно проезжал перекрестки на красный и выезжал на встречную полосу. Все это снимал пассажир и транслировал в прямом эфире.
В отношении 21-летнего юноши составили 17 административных материалов, из них восемь — за проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора. По одному материалу инспекторы составили за выезд на встречную полосу, разворот в неположенном месте, нечитаемый знак, опасное вождение и отсутствие страхового полиса. Кроме того, у водителя имелись неоплаченные штрафы. А за выезд на встречную полосу ему грозит лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
Вчера стало известно, что водителя иномарки задержали и оштрафовали. Общая сумма составила 16 тысяч рублей.
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ДТП , Cadillac
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