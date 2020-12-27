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Четыре человека погибли в ДТП в Оренбургской области 

ТАСС и ещё 5 6 часов назад
Четыре человека погибли в ДТП в Оренбургской области
Фото: depositphotos.com
Авария с участием легкового автомобиля и грузового фургона произошла в воскресенье на трассе в Оренбургской области, в результате погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Управления МВД по региону.

"Предварительно сотрудниками полиции установлено, что на 352-м км автодороги Самара — Оренбург произошло столкновение автомобилей Lada Granta и грузового фургона. В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta и три пассажира, в том числе двое детей, от полученных травм скончались на месте происшествия", — отмечается в сообщении.

ДТП произошло в 2 км от поселка Переволоцкий. На месте работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
В Оренбургской области в воскресенье метель и снежные заносы.
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ДТП , Lada Granta , Lada
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