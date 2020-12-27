В Башкирии произошло ДТП с участием 9 машин 

На 84 километре трассы Р-240 в Аургазинском районе республики Башкортостан произошло ДТП с участием 9 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщается о двух пострадавших — он были доставлены в Толбазинскую центральную больницу.

Движение в районе ДТП ограничено до одной полосы. В службе отметили, что на данном участке произошло еще несколько столкновений. На трассе введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Проводится расчистка дороги. Работает специальная техника.