В ДТП с автобусом в Камеруне погибли 37 человек 

Автобус столкнулся с грузовиком на западе Камеруна, более 37 человек погибли, 18 получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в деревне Немале (Nemale). Автобус, в котором находились более 60 человек, направлялся в столицу страны Яунде из города Фумбан. Столкновение произошло, когда автобус пытался объехать толпу людей на дороге.
"Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год, или это были бизнесмены, везущие подарки для новогодних праздников", — сказал агентству представитель местной администрации Абсалом Мононо Волоа (Absalom Monono Woloa).
По его словам, число погибших может вырасти. Другие обстоятельства происшествия не сообщаются.