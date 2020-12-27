В ДТП с автобусом в Камеруне погибли 37 человек 

"Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год, или это были бизнесмены, везущие подарки для новогодних праздников", — сказал агентству представитель местной администрации Абсалом Мононо Волоа (Absalom Monono Woloa).