Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶

В ДТП с автобусом в Камеруне погибли 37 человек 

РИА Новости и ещё 9 50 минут назад
В ДТП с автобусом в Камеруне погибли 37 человек
Фото: depositphotos.com
Автобус столкнулся с грузовиком на западе Камеруна, более 37 человек погибли, 18 получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в деревне Немале (Nemale). Автобус, в котором находились более 60 человек, направлялся в столицу страны Яунде из города Фумбан. Столкновение произошло, когда автобус пытался объехать толпу людей на дороге.

"Большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год, или это были бизнесмены, везущие подарки для новогодних праздников", — сказал агентству представитель местной администрации Абсалом Мононо Волоа (Absalom Monono Woloa).

По его словам, число погибших может вырасти. Другие обстоятельства происшествия не сообщаются.
Видео дня. Более 205 тысяч автомобилей эвакуировали в Москве за 2020 год
Последние новости
"Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота "Он наш": как Киев попытался отнять у Москвы самый большой корабль флота Реакция Соколова на приговор попала на видео Реакция Соколова на приговор попала на видео Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
ДТП , Associated Press
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение