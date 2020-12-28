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Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео 

Вадим Дроздов 43 минуты назад
26 декабря в Черепановском районе Новосибирской области примерно в 08:00 утра по местному времени на 108-ом километре автодороги Р-256 пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с автоцистерной DAF. Водитель автобуса 1965-го года рождения скончался на месте. Водитель грузового автомобиля и 6 пассажиров автобуса были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте трагедии работали сотрудники следственно-оперативной группы полиции, медики, сотрудники МЧС. Полицейские помогали спасателям освобождать людей из искореженного автобуса.
Сотрудники ГИБДД с целью недопущения остановки транспортного потока организовали на месте столкновения транспортных средств реверсивное движение.
ДТП , Видео , МЧС , ГИБДД
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