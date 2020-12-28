Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео 

Вадим Дроздов 2 часа назад
25 декабря под Рязанью рейсовый автобус съехал с трассы и перевернулся. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что автобус резко съезжает с дороги и переворачивается. На фоне слышны крики.
Известно, что за рулем автобуса находился 32-летний житель Волгоградской области. По одной из версий, он не справился с управлением.
Авария произошла около 03:00 по московскому времени на 247-м километре трассы Р-22 в Скопинском районе Рязанской области, автобус ехал из Москвы в Волгоград. В салоне автобуса было 26 человек, в том числе два водителя. Погибли 4 человека, еще 11 пострадали. Трое из них в реанимации, в том числе двое несовершеннолетних.
ДТП , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение