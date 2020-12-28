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Главный врач свердловской больницы скончался после ДТП 

ИА Regnum и ещё 1 4 часа назад
Главврач свердловской больницы скончался после ДТП
Фото: РИА Новости
Главный врач противотуберкулезного диспансера № 2 в Серове (Свердловская область) Владимир Павлов скончался после автомобильной аварии. Информацию о смерти руководителя подтвердили в медучреждении журналистам.
В отделе пропаганды свердловского УГИБДД уточнили, что столкновение произошло на трассе Нижний Тагил — Серов в 05:45 (время местное). Медик находился на заднем сиденье Hyundai Solaris. Движущийся по встречной полосе автомобиль ВАЗ-21 101 врезался в лоб иномарке — водитель отечественной машины не справился с управлением.
Доктор погиб на месте до прибытия медиков, о других погибших не сообщается. Причина аварии выясняется.
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ДТП , Hyundai , Hyundai Solaris , Владимир Павлов , ГИБДД
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