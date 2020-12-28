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«Спешил по делам»: в Крыму бывший зек угнал авто и попал в ДТП 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Бывший заключенный угнал авто в Крыму и попал в ДТП
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции в Симферополе задержали подозреваемого в угоне автомобиля, на котором злоумышленник попал в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, в полицию обратился 29-летний житель крымской столицы с заявлением о краже принадлежащего ему ВАЗа. По словам потерпевшего, он оставил машину на улице Воровского. Спустя полчаса он вернулся к месту парковки, но авто на месте уже не было.
Сотрудники полиции нашли похищенный ВАЗ недалеко от места преступления, но уже со следами дорожно-транспортного происшествия. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.
По подозрению совершении преступления задержан 40-летний симферополец. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Задержанный полностью признал свою вину. Он пояснил, что очень спешил по своим делам. Чтобы быстрее добраться в пункт назначения, решил воспользоваться чужим автомобилем. Но далеко уехать злоумышленнику не удалось — он попал в аварию.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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