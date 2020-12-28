Пять человек пострадали в массовом ДТП под Калугой 

Пять человек, в том числе дети двух и семи лет получили травмы при столкновении в понедельник вечером семи автомобилей на 100-м км автодороги М3-Украина в Калужской области, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"Renault Koleos выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с Mazda. Затем произошло столкновение с автомобилями Toyota Corolla, Greatwall, Chevrolet Aveo, Nissan Almera, Renault Duster. В ДТП пострадали водитель Renault, водитель и двое несовершеннолетних пассажиров Mazda 2018 и 2013 годов рождения, водитель Nissan", — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницы для оказания помощи.