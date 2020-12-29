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В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП 

РИА Новости и ещё 3 29 декабря 2020
В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП
Фото: depositphotos.com
Один человек погиб, двое ранены в результате столкновения инкассаторского автомобиля с легковой машиной в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в среду в 14.30 у дома 70 на улице Федосеенко в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

"По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Peugeot (инкассаторским минивэном — ред.). В результате пассажир Volkswagen от полученных травм скончался, его водитель и пассажир Peugeot получили травмы", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают обстоятельства ДТП.
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ДТП , Peugeot , Volkswagen , ГИБДД , МВД
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