В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП 

"По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Peugeot (инкассаторским минивэном — ред.). В результате пассажир Volkswagen от полученных травм скончался, его водитель и пассажир Peugeot получили травмы", — говорится в сообщении.