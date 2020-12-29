В Нижнем Новгороде один человек погиб в ДТП 

Один человек погиб, двое ранены в результате столкновения инкассаторского автомобиля с легковой машиной в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в среду в 14.30 у дома 70 на улице Федосеенко в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
"По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Peugeot (инкассаторским минивэном — ред.). В результате пассажир Volkswagen от полученных травм скончался, его водитель и пассажир Peugeot получили травмы", — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают обстоятельства ДТП.