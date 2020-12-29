Пьяный водитель сбил насмерть женщину с ребенком на санках 

В нижегородской области нетрезвый водитель на большой скорости сбил женщину, которая гуляла с внучкой во дворе, сообщает Telegram-канал «Нижний №1». Пострадавшая погибла на месте, ребенок по счастливой случайности травм не получил.

Трагедию запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как женщина прогуливается по двору вдоль жилого дома, толкая перед собой санки с ребенком. Спину ей освещает свет от автомобильных фар. В кадр на большой скорости влетает машина. Водитель очевидно пытался затормозить, автомобиль занесло и выбросило прямо женщину. После этого машина останавливается, из нее выходит человек.

Журналисты выяснили, что автомобиль сбил 55-летнюю жительницу города Богородск. Она прогуливалась со своей двухлетней внучкой. Бабушка от полученных травм скончалась на месте. Маленькая девочка чудом не пострадала. За рулем отечественной « Лады » сидел пьяный мужчина, а на пассажирском сидении — его сын 9-10 лет, говорится в сообщении. Оба не пострадали.

Ранее, как сообщал «Рамблер», недалеко от Сергиева Посада военный грузовик, находившийся в составе колонны, сбил пешеходов. Трагедия произошла 22 декабря на участке трассы меду поселками Деулино и Мостовик. По дороге ехала военизированная колонна. Один из КамАЗов внезапно занесло, и многотонная машину выехала на обочину, где в этот момент находились люди. Грузовик наехал на женщину и пятилетнего ребенка. Девочка скончалась на месте. Ее мать отвезли в больницу. Медики диагностировали у нее ушиб головного мозга и перелом тазовых костей. Женщина находится в коме.