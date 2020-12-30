Россиянин угнал скорую помощь, приехавшую на вызов

В селе Новоалексеевское под Первоуральском утром 29 декабря мужчина угнал машину скорой помощи, которая приехала на вызов. Автомобиль нашли в соседней деревне Старые Решеты.

«Сегодня утром была угнана машина (скорая помощь), найдена около 10:00 в деревне Старые Решеты», — это сообщение было опубликовано в паблике «Решёты-сити» в социальной сети «ВКонтакте», вместе с видеозаписью произошедшего.

За кадром на видео врачи скорой комментируют, что приехали они к пожилой женщине, водитель вышел помочь врачам с носилками и оставил ключи в замке зажигания (чтобы салон не остыл, поскольку у пациентки была температура). Это увидел прохожий, быстро подошел к машине, сел в кабину и уехал. Врачи полагают, что мужчина поехал к себе домой.

«Менее часа потребовалось нарядам ДПС, чтобы найти похищенное транспортное средство», — рассказал URA.RU пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по факту угона, добавил он.

Машину обнаружили брошенной на перекрестке Школьная-Пушкина в деревне Старые Решеты. Угонщик украл из кабины видеорегистратор — предположительно, чтобы замести следы.