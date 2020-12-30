Автоледи разбилась на Infiniti в Москве 

Женщина за рулем престижного седана Infiniti попала в смертельное ДТП на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ. Автоледи погибла на месте.

Трагедия произошла в Старослободском переулке. Автолюбительница за рулем Infiniti G37 не смогла справиться с управлением своей машины и врезалась в препятствие. Удар оказался настолько сильным, что автоледи от полученных травм скончалась на месте. Полицейские в настоящее время выясняют обстоятельства инцидента. О погибшей известно, что ей было 36 лет, она нигде официально не работала.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 37-летний безработный житель Красногорска устроил стрельбу из охолощенного пистолета Макарова, сидя в салоне своей элитной иномарки Maybach . Инцидент произошел 13 декабря в центре столицы. Полицейским пожаловался житель Москвы. Он заявил, что неизвестный устроил стрельбу по пешеходам на Тверской улице. 14 декабря владелец авто был задержан.

Он пояснил правоохранителям, что сидя на заднем сидении своего автомобиля в кармане двери нашел давно оставленный там охолощенный пистолет. Мужчина якобы решил проверить его работоспособность, поэтому высунул руку из окна и произвел три выстрела в воздух. Пистолет ПМ-СХ изъяли полицейские. В отношении стрелка было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».