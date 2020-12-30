Участница «Дома-2» попала в серьёзную аварию 

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Бывшая участница шоу «Дом-2» Анна Брянская попала в ДТП. Об этом сообщила её подруга и другая участница закрытой недавно телестройки Мария Кохно.

Брянская попала в аварию! Манька Кохно пришла на помощь, — написала в Instagram приятельница.

Она также опубликовала видео с автомобилем Брянской после аварии.

Подписчики отметили, что во время езды в руках нужно держать руль, а не телефон.

Как стало известно, в результате аварии Анна Брянская пострадала достаточно серьёзно. В настоящее время она находится под присмотром врачей. Девушка повредила ноги, разбила нос и получила ушибы.

В социальной сети травмированная заявила, что не виновата в ДТП.

Стояла на месте, просто в пробке. Как только все начали ехать, я не успела и метра проехать, как они влетели в мою машину, — написала Брянская.