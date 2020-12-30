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Участница «Дома-2» попала в серьёзную аварию 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Участница «Дома-2» попала в серьёзную аварию
Фото: bryanskayya/instagram.com
Бывшая участница шоу «Дом-2» Анна Брянская попала в ДТП. Об этом сообщила её подруга и другая участница закрытой недавно телестройки Мария Кохно.

Брянская попала в аварию! Манька Кохно пришла на помощь, — написала в Instagram приятельница.

Она также опубликовала видео с автомобилем Брянской после аварии.
Подписчики отметили, что во время езды в руках нужно держать руль, а не телефон.
Как стало известно, в результате аварии Анна Брянская пострадала достаточно серьёзно. В настоящее время она находится под присмотром врачей. Девушка повредила ноги, разбила нос и получила ушибы.
В социальной сети травмированная заявила, что не виновата в ДТП.

Стояла на месте, просто в пробке. Как только все начали ехать, я не успела и метра проехать, как они влетели в мою машину, — написала Брянская.

Ранее телеведущую и блогера Регину Тодоренко, улетевшую отдыхать на Бали вместе с семьёй, экстренно госпитализировали из-за травмы ноги. На Бали ведущая занимается с инструктором, осваивая сёрфинг. Пытаясь поймать волну, она серьёзно поранила ногу. Она добавила, что из-за падения получила также сильный удар доской и теперь у неё в синяках руки и ноги. Ушибы оказались не такими уж и безобидными, поэтому девушке пришлось срочно обратиться за медицинской помощью. В социальной сети она показала, в каком состоянии находится в госпитале: знаменитость лежит на каталке, а рядом с ней находится муж — певец Влад Топалов, писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
ДТП , Влад Топалов , Регина Тодоренко
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